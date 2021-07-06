«Решил пойти в политику»: Тихановская отреагировала на тюремный срок соратнику по оппозиции
Приговор экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико в виде 14 лет лишения свободы оценила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она назвала тюремный срок «безумным» для человека, «который решил пойти в политику».
Комментарий Тихановской появился в ее Telegram-канале. Она считает «чудовищные сроки» попыткой «убить мысли, хоть отдаленно похожие на веру и надежду».
Будет ли наказание исполнено в том виде, в каком назначил суд, зависит от протестующих, считает оппозиционерка. Она призвала властей отпустить всех осужденных по политическим статьям.
Напомним, сегодня Верховный суд Беларуси приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы. Обращает на себя внимание тот факт, что он считался самым популярным оппонентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Принять участие в выборах-2020 ему не удалось - Бабарико был задержан спустя время после объявления о планах баллотироваться на высшую должность в стране.