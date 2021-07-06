Главного соперника Александра Лукашенко среди оппозиционеров приговорили к 14 годам лишения свободы
Верховный суд Беларуси приговорил экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Этот человек считался самым популярным оппонентом президента республики Александра Лукашенко на выборах в 2020 году.
Гособвинение просило посадить Бабарико на 15 лет.
Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере и отмывании незаконно присвоенных средств. Бабарико отрицал вину в этих преступлениях.
Как пишет «Наша Нива», у экс-главы «Белгазпромбанка» не будет возможности обжаловать приговор.
Бабарико задержали спустя время после того, как он объявил о намерении баллотироваться в президенты Беларуси. Центризбирком отказался его регистрировать, сославшись на письмо из Комитета Госконтроля. В нем якобы говорилось о преступлениях и незаконных доходах бизнесмена. Среди оппозиционеров он был главным соперником Лукашенко.