Защитника Виктора Бабарико исключили из Минской коллегии адвокатов
Одного из защитников осужденного бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико – Дмитрия Лаевского – исключили из Минской городской коллегии адвокатов.
Чтобы принять такое решение, дисциплинарной коллегии потребовалось более двух часов.
Последнее дело, в котором защитник принимал участие, рассматривалось в Верховном суде. Речь идет о деле бывшего банкира и участника президентской гонки Бабарико, сообщает «Sputnik Беларусь».
Решение суда о 14-летнем тюремном сроке для экс-банкира Виктора Бабарико могло быть связано с унижением президента республики Александра Лукашенко. На президентских выборах он был главным соперником главы государства среди оппозиционеров.
Уникальность случая с Бабарико состоит в том, что он «один из первых, кто выскочил на президентские выборы и... публично опустил Лукашенко ниже плинтуса».