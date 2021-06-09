В Минск за Романом Протасевичем приедут следователи из Донбасса
Следственная группа самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уже контактировали с Минском по поводу дела бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA (признан в Беларуси экстремистским) Романа Протасевича. Об этом рассказал глава республики Леонид Пасечник.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил следователям, ведущим уголовное дело в отношении Протасевича, приехать в Минск и задать задержанному интересующие их вопросы. По словам белорусского лидера, оппозиционер понимает, какие претензии ему могут быть предъявлены.
По словам главы ЛНР, следователи республики точно созванивались с Минском и в ближайшее время должны поехать в Беларусь для допроса, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Напомним, генеральная прокуратура ЛНР установила причастность задержанного в Минске Протасевича к преступлениям против мирного населения Донбасса в составе батальона «Азов» (признан в ЛНР террористическим).
«Милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе», - пригласил Лукашенко.