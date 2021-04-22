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В деле о «покушении» на Лукашенко появилась особо не светившаяся в общественной жизни женщина

Лилия Караева
22 апреля, 2021 13:45
2 мин
Лилия Караева
22 апреля, 2021 13:45
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

В деле о «покушении» на президента Беларуси Александра Лукашенко появился четвертый человек. Речь, скорее всего, идет о 43-летней женщине.

О том, что задержаны четыре человека, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. До этого сообщалось о трех задержанных - адвокате США Юрии Зенковиче, литературоведе Александре Федуте и председателе партии БНФ Рыгоре Костусёве.

«Нашей Ниве» стало известно о задержании Ольги Голубович, которая ранее занималась делами минского офиса Зенковича.

Голубович содержится за решеткой. Предъявлено ли ей обвинение, неизвестно.

О Голубович известно, что она уроженка Минска. Она работала социальным педагогом, а в 2003 году стала депутатом поселкового совета. Задержанная возглавляла кампанию «За нашу Свислочь», но не сильно засветилась в общественной жизни.

Ранее президент России Владимир Путин впервые поддержал версию о попытке убийства Лукашенко.

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