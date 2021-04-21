«Все границы перешли уже»: Путин впервые поддержал версию о попытке убийства Лукашенко

Политика

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию впервые поддержал версию о заговоре против главы Беларуси Александра Лукашенко и попытке его убийства.

«... Можно иметь точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика организации переворотов, убийства высших лиц — это невообразимо, конечно», - сказал глава государства.

По его словам, коллективный Запад не замечает историю с подготовкой ликвидации белорусского лидера.

«Планы убийств высших должностных лиц — это уже слишком. Все границы уже перешли!» - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские спецслужбы предотвратили госпереворот в Беларуси, который планировался на 9 Мая. Готовилось физическое устранение Лукашенко.

До этого стало известно, что Лукашенко боится отравления. Он тщательно проверяет продукты питания и воду.