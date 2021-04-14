Белорусские спецслужбы ворвались в чужую страну и выкрали оппозиционера

Происшествия

Белорусские спецслужбы задержали и фактически похитили из московского отеля адвоката Юрия Зенковича. Сейчас он находится в минском СИЗО.

Об этом сообщила его супруга Елена Денисовец. Задержание произошло 11 апреля в Москве, куда Зенкович прибыл с деловой поездкой.

Денисовец рассказала, что задержание видела сотрудница отеля.

«...Люди в штатском скрутили Юрия и задержали. Они сказали: мы его забираем, он подозревается в терроризме. Они помахали удостоверением, сказали, что из спецслужб. Потом еще пару человек пришли в его номер и забрали все вещи», - поделилась подробностями Денисовец. Ее слова приводит «Наша Нива».

Зенкович имеет два гражданства - белорусское и американское. С 2007 года он постоянно живет в Хьюстоне. До эмиграции Зенкович был одним из региональных лидеров Партии БНФ. Он постоянно бывает в Беларуси. Зенкович заявлял о президентских амбициях. Во время протестов в 2020 году его осудили на 10 суток ареста.