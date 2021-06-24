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Следствие
«Сливавшего» информацию о полетах российской военной авиации крымчанина задержала ФСБ
24 июня, 2021 10:10
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RF Investigative Committee/via Globallookpress.com
В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя за сбор информации о полетах российской военной авиации для спецслужбы Украины. Об этом сообщили в центре общественных связей российского ведомства.
По данным спецслужбы, в течение длительного времени россиянин, используя «специальное антенное и приемное оборудование получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации». Полученные сведения планировалось использовать против безопасности России.
В отношении задержанного возбуждено дело о госизмене, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
ФСБ задержала 16 украинских неонацистов. Они готовили теракты в России.
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