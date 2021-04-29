ФСБ задержала 16 украинских неонацистов. Они готовили теракты в России

Следствие

ФСБ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского радикального сообщества «М.К.У.». Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Сотрудники ФСБ провели задержания в Краснодаре, Иркутске, Тамбове, Саратове, Чите, Тюмени, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области и Анапе. Члены радикального сообщества готовили взрывы и вооруженные нападения на территории России.

Лидер неонацистов координировал деятельность группировки и вовлечение новых членов из Украины. При обыске изъято холодное оружие, а также электронные носители информации и средств коммуникации и инструкции по изготовлению средств террора. Найдены отчеты о уже совершенных и планируемых террористических и экстремистских актах, пишет «РИА Новости».

ФСБ задержала в России тренировавшихся на бомжах украинских террористов.