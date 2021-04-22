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Следствие
ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинскую разведку шпиона
22 апреля, 2021 10:30
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ФСБ задержала в Севастополе гражданина России, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
Россиянин подозревается в сборе и передаче в Главное управление разведки минобороны Украины секретных сведений о деятельности Черноморского флота. Утечка этих данный за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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