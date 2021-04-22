ФСБ задержала в Крыму работавшего на украинскую разведку шпиона

Следствие

ФСБ задержала в Севастополе гражданина России, передававшего Украине сведения о деятельности Черноморского флота. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Россиянин подозревается в сборе и передаче в Главное управление разведки минобороны Украины секретных сведений о деятельности Черноморского флота. Утечка этих данный за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Возбуждено уголовное дело о госизмене.

ФСБ задержала в России тренировавшихся на бомжах украинских террористов.