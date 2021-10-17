Появилась основная версия гибели российских туристов в Албании
Четверо российских туристов, которые были найдены мертвыми в сауне отеля в Албании, могли умереть от хлора в бассейне. Об этом сообщает Albanian daily News со ссылкой на сотрудника полиции.
Сотрудник полиции сообщил, что при опросе персонала отеля один из работников признался, что накануне чистил бассейн хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться.
Полицейский предположил, что работник мог использовать слишком много хлора, что привело к гибели туристов. В настоящий момент отравление чистящим средством является основной версией гибели россиян, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что по данным экспертизы, можно сделать вывод, что гибель россиян от удушья, как предполагалось раннее, маловероятна, так как при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию.