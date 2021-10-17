Появились новые подробности загадочной гибели российских туристов в Албании
Появились новые подробности и версии загадочной гибели четверых российских туристов в Албании. Об этом сообщает телеканал ABC News Albania со ссылкой на результаты экспертизы.
По данным экспертизы, можно сделать вывод, что гибель россиян от удушья, как предполагалось раннее, маловероятна, так как при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию.
По одной из версий следствия, туристов могли убить, однако отмечается, что делать какие-либо выводы о причинах смерти пока рано, пишет «РИА Новости».
Также сообщается, что россияне ничего не употребляли накануне, вечером они отказались от ужина. Версия, что именно пища могла стать причиной гибели туристов теперь тоже отпадает.
Тела четырех российских туристов обнаружили 15 октября в сауне отеля, расположенного в деревне Керрет, округ Кавая.