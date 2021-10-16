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Происшествия
Появились подробности гибели российских туристов в албанском отеле
16 октября, 2021 11:23
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Stefan Sauer/dpa/Global Look press
Стали известны подробности гибели четверых российских туристов в сауне албанского отеля. Об этом сообщают местные СМИ.
Россияне прибыли в Албанию неделю назад и заселились в пятизвездочный отель, где они решили воспользоваться сауной и погибли.
По предварительной версии, россияне находились в сауне дольше разрешенного времени. Погибли Екатерина Буренкова (31 год), Наталья Буренкова (58 лет), Сергей Буренков (60 лет) и Никита Белоусов (37 лет).
При этом пока неизвестно, была ли исправна система вентиляции в сауне и принимали ли туристы алкоголь. Ведется расследование, пишут «Известия».
Четверо российских туристов найдены мертвыми в сауне албанского отеля.
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