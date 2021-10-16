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Происшествия
Четверо российских туристов найдены мертвыми в сауне албанского отеля
16 октября, 2021 09:23
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Stefan Sauer/dpa/Global Look press
Тела четырех российских туристов обнаружены в гостинице на западе Албании. Об этом сообщили местные СМИ.
Трупы обнаружили вечером 15 октября в сауне отеля в деревне Керрет, округ Кавая. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушья.
Погибшим было от 31 до 58 лет, они приехали в Албанию в отпуск.
На месте работают сотрудники полиции, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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