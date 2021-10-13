Полиция займётся видеороликом нового конфликта в московской подземке
Полиция на Московском метрополитене проверит материалы записи нового конфликта пассажиров в вагоне поезда на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии.
Видеозапись стычки в метро опубликовал Telegram-канал «Подъём». В ролике названные авторами канала уроженцы Кавказа разговаривают с молодым человеком славянской внешности на повышенных тонах. Один из агрессоров пинает парня со словами «Давай выходи», а молодой человек толкает его в ответ. Находившиеся в вагоне женщины были возмущены поведением мужчин. «Пускай они выходят», — слышен закадровый женский голос.
Напомним, конфликт начался из-за приставаний кавказцев к девушке, за которую вступился этот молодой человек и другие пассажиры. В начале октября 25-летнего парня Романа Ковалева избили в метро после того, как он заступился за девушку.