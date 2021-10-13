В московском метро опять случился конфликт с кавказцами. Романа Ковалева номер два не вышло
В московском метро произошел очередной конфликт с кавказцами из-за девушек. Однако «второго Романа Ковалева» не вышло - подоспела полиция.
Инцидент произошел на Таганско-пресненской линии. Бородатые мужчины начали приставать к девушкам.
За них вступился молодой человек. Его поддержали другие пассажиры: они вызвали полицию и предупредили машиниста.
Дебоширов передали силовикам. Помня недавнюю ситуацию с жестоким избиением Романа Ковалева дагестанцами в метро, пассажиры не разрешили защитнику выйти на той же станции. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
В МВД пока не комментировали ситуацию.
4 октября 25-летнего парня Романа Ковалева избили в метро после того, как он заступился за девушку. Задержаны трое дагестанцев. Дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он же дал указание переквалифицировать статью в уголовном деле против них: с хулиганства на покушение на убийство.