Подозреваемый в убийстве трех студенток в оренбургском Гае задержан
Сотрудники полиции задержали в Орске подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области.
В полиции сообщили, что подозреваемого задержали при попытке угона машины, пишет телеграм-канал «РИА Новости».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлена личность подозреваемого. Это ранее судимый 29-летний житель Оренбургской области Александр Лазарев. Определить убийцу помогли принадлежащие ему окровавленные вещи, которые нашли рядом с местом преступления.
По версии следствия, все три студентки были убиты одним человеком. Об этом свидетельствует схожесть ран, которые были обнаружены на телах.
Лазарев вышел из тюрьмы в июле 2021 года. Он был приговорен к 9 годам и 4 месяцам колонии за убийство.
Лазарев отбывал наказание в ИК №3 в Оренбургской области за убийство в его родном городе Орске. 23 февраля 2012 года он во время ссоры зарезал хозяина клуба «Апельсин». Конфликт произошел возле заведения, директор скончался от полученных ран.
В 2017 году Лазарев женился, затем родилась дочь. Супруга ждала его после освобождения в Гае, куда он и приехал после освобождения 3 месяца назад.
Напомним, 30 сентября в квартире в Гае потушили пожар и обнаружили на пепелище тела двоих студенток местного медколледжа. Третье тело лежало в ста метрах от дома. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, все родом из Башкирии.