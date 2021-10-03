Появились подробности о подозреваемом в зверском убийстве трех студенток в Гае
Подозреваемый в совершении убийства трех студенток в оренбургском городе Гай Александр Лазарев вышел из тюрьмы в июле 2021 года. Он был приговорен к 9 годам и 4 месяцам колонии за убийство.
Лазарев отбывал наказание в ИК №3 в Оренбургской области за убийство в его родном городе Орске. 23 февраля 2012 года он во время ссоры зарезал хозяина клуба «Апельсин». Конфликт произошел возле заведения, директор скончался от полученных ран.
Несколько раз Лазарев пытался выйти по условно-досрочному освобождению, однако большое количество взысканий не позволило ему освободиться по УДО.
В 2017 году Лазарев женился, затем родилась дочь. Супруга ждала его после освобождения в Гае, куда он и приехал после освобождения 3 месяца назад, пишет «МК».
Ранее сообщалось, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлена личность подозреваемого. В настоящее время его разыскивают. Это ранее судимый 29-летний житель Оренбургской области Александр Лазарев. Определить убийцу помогли принадлежащие ему окровавленные вещи, которые нашли рядом с местом преступления.
Напомним, 30 сентября в квартире в Гае потушили пожар и обнаружили на пепелище тела двоих студенток местного медколледжа. Третье тело лежало в ста метрах от дома. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, все родом из Башкирии.