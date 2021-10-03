Установлен подозреваемый в зверском убийстве трех девушек в Гае
Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай. Об этом сообщили в УМВД по региону.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлена личность подозреваемого. В настоящее время его разыскивают. Это ранее судимый 29-летний житель Оренбургской области Александр Лазарев. Определить убийцу помогли принадлежащие ему окровавленные вещи, которые нашли рядом с местом преступления, сообщает телеграм-канал «112».
По версии следствия, все три студентки были убиты одним человеком. Об этом свидетельствует схожесть ран, которые были обнаружены на телах.
Напомним, 30 сентября в квартире в Гае потушили пожар и обнаружили на пепелище тела двоих студенток местного медколледжа. Третье тело лежало в ста метрах от дома. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, все родом из Башкирии.