Правоохранитель назвал оружие убийцы троих студенток. Из Оренбурга в Гай выехали наиболее опытные сотрудники
Правоохранитель сообщил о найденном на месте убийства троих студенток в Гае оружии. Из Оренбурга в город отправились наиболее опытные сотрудники Управления уголовного розыска и полицейские.
Как выяснилось, на месте обнаружен кухонный нож. На телах погибших колото-резаные раны.
Это опровергает информацию, что студенток зарубили топором. Раны, предположительно, нанесены ножом, пишет Orenburg.media.
Официальной информации о подозреваемых в убийстве не дают. Накануне сообщалось, что преступление мог совершить молодой человек одной из девушек, но эти сведения оказались неправдой.
Сосед погибших в Гае студенток рассказал, была ли вечеринка перед убийством девушек.
Напомним, 30 сентября в квартире в Гае потушили пожар и обнаружили на пепелище тела двоих студенток местного медколледжа. Третье тело лежало в ста метрах от дома. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, все родом из Башкирии.