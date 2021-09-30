Накануне убийства в квартире была вечеринка? Сосед погибших в Гае студенток всё рассказал
Сосед убитых в Гае студенток медицинского колледжа опроверг сообщения о вечеринке перед убийством. Он охарактеризовал девушек и раскрыл, ходил ли кто-то к ним в гости.
Мужчина рассказал, что часто видел студенток. «Вежливые, здоровались», - заявил сосед.
Он точно уверен: никто не посещал их квартиру, шумных компаний не было. Подозрительных звуков накануне вечером мужчина не слышал, сообщает телеканал «360».
По его словам, когда начался пожар, пришлось завязывать полотенце, чтобы закрыть лицо.
Напомним, утром 30 сентября в квартире в Гае после тушения пожара обнаружили тела студенток местного медколледжа. Два тела находились внутри жилища, одна девушка найдена в ста метрах от дома. Следователи считают, что пожар был устроен, чтобы скрыть следы. Тела были изрезаны.
Ранее хозяин квартиры, которую снимали девушки, рассказал о студентках. Все были родом из Башкирии. Убитым по 17, 18 и 19 лет. Они два года снимали квартиру в Гае. Первоначально подозреваемым в убийстве назвали молодого человека одной из девушек.