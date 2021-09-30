Новости – Происшествия
Происшествия
Троих студенток под Оренбургом мог убить молодой человек одной из них: что о нем знают
30 сентября, 2021 10:57
1 мин
1 мин
twitter.com/sinai_news_1/globallookpress
Предполагаемый убийца трех студенток медицинского колледжа в Оренбургской области - молодой человек одной из жертв. Об этом сообщил источник.
Речь идет о 18-летнем Анваре. По предварительной информации, он встречался с 17-летней студенткой Айгиз Уметкуловой. Об этом пишет Telegram-канал 112.
Напомним, 30 сентября в сгоревшем доме в городе Гай нашли тела двух студенток. Они вместе снимали квартиру. Тело третьей студентки лежало во дворе - в ста метрах от дома.
У девушек обнаружили следы насильственной смерти. Предположительно, убийца зарубил их топором, а чтобы замести следы, поджег дом.
Погибшим было 17, 18 и 19 лет. По некоторой информации, накануне они устроили вечеринку.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости