Открывшего стрельбу в школе под Пермью шестиклассника поместили в спецмедучреждение
Следователи продолжают выяснять обстоятельства стрельбы в школе в посёлке Сарс Пермской области. Известно, что шестиклассника Дмитрия Губаева поместили в специализированное медицинское учреждения, где его обследуют.
В пресс-службе регионального СКР сообщают, что 12-летний уже пообщался с психотерапевтом после инцидента и получил необходимую помощь. Сейчас специалисты продолжают проводить доследственную проверку по покушению на убийство.
Напомним, после происшествия в школе сотрудники СК возбудили два уголовных дела: о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В результате стрельбы пострадал пятиклассник. Мама Губаева сообщила, что мальчик жаловался на свою одноклассницу, которая его донимала. Обращаться с оружием его научил отец.