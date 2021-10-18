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Происшествия
Во время стрельбы в школе под Пермью пострадал пятиклассник. Его сестра рассказала о «стрелке»
18 октября, 2021 12:32
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
В результате стрельбы в школе в посёлке Сарс Пермской области пострадал ученик пятого класса Николай Дульцев. Напомним, сегодня, 18 октября, шестиклассник Дмитрий Губаев открыл огонь в образовательном учреждении.
Известно, что Дульцев получил ранение осколком стекла от двери. С травмами бёдра и лица мальчика госпитализировали в больницу. Медики установили — ребёнок не получил серьёзных повреждений и, оказав ему необходимую помощь, отпустили домой.
Сестра пострадавшего сообщила, что Губаев ранее посещал кружок «Стрелок», туда же ходил Дульцев. По ее словам, открывший сегодня стрельбу шестиклассник показывал на секции хорошие результаты и научился метко стрелять, передаёт Telegram-канал «112».
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