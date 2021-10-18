В пермской школе шестиклассник в предистеричном состоянии поставил детей к стене и открыл стрельбу
Шестиклассник из пермского поселка Сарс Дмитрий Губаев открыл стрельбу в школе. Его обезвредила директор Галина Зайцева - она смогла уговорить ребенка от стрельбы и бросить ружье.
Инцидент произошел около 8 утра. Несовершеннолетний под выкрики «В меня вселился Бог!» выстрелил из «Сайги» отца в стену и потолок. Перед этим мальчик поставил детей из своего класса к стене.
Предварительно, мотивом стало желание школьника расправиться с одноклассницей, которая его обижала. По другой версии, у мальчика были проблемы в семье - отец обижал мать. В настоящее время ребенок в предистеричном состоянии.
После стрельбы детей отпустили, занятия отменили. В школе и дома Губаева работает полиция. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
Как сообщает Baza, в результате стрельбы есть один пострадавший - осколком стекла порезало ногу мальчику.
11 мая бывший ученик Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии. Погибли 9 человек.