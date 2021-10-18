Мать шестиклассница-стрелка под Пермью «сдала» экс-мужа. Его привлекут к ответственности

Происшествия

Владелец оружия, из которого 12-летний школьник открыл огонь в образовательном учреждении под Пермью, будет привлечен к ответственности. В региональном управлении Росгвардии сообщили также, что ему запретят хранить оружие, передает ТАСС.

По словам матери школьника, Елены Торсуновой, оружие принадлежит её бывшему супругу, отцу юного «стрелка». Она пояснила, что мужчина с детства обучал ребенка всему, «чего ребенку знать и не надо». 12-летний Дмитрий Губаев умеет к своим годам ездить на машине, управлять мотоциклом и стрелять.

«Сначала разрешал ему из воздушек стрелять, целыми пачками распечатывал мишени с кабаном, чтобы меткость в нем выработать. Потом в карьер начал возить на стрельбы. Конечно, Диме все это нравилось, а отец хотел его на свою сторону склонить. Мы много раз на этот счет спорили, но он говорил, что пусть мужиком растет», - поясняет Елена.

Она добавила, что сейф с оружием находится в её спальне, где она спит с дочерью, и ключи от сейфа хранятся дома. Куда их спрятал муж, Елена не знает, зато шестикласснику известно. По ее словам, ребенок активно интересовался кровавой бойней в Казани и Перми, пересказывал матери случившееся, возмущался происходящим.

Также мать 12-летнего Димы пояснила, что была в курсе конфликта между её сыном и одноклассницей. Женщина строго настрого запретила мальчику поднимать руку на девочку и посоветовала перетерпеть, хотя, не исключено, что оппонентка «стрелка» сама могла поднять руку на Губаева и вывести его тем самым на эмоции, которые и привели к инциденту, передает портал ProCHAD.

Напомним, шестиклассник открыл стрельбу в школе под Пермью сегодня, 18 октября. В результате происшествия пострадал 11-летний мальчик.