Минобороны США проверит Пентагон на работу с НЛО

Следствие

Пентагон проверят на предмет работы с сообщениями о неопознанных летающих объектах (НЛО).

Надзорный орган министерство обороны США изучит, как ведомство обрабатывало эту информацию.

В прошлом году Минобороны США приняло решение о создании рабочей группы по исследованию НЛО. Сейчас начнется проверка, которая затронет сразу несколько структур Пентагона.

Ожидается, что уже в июне Национальная разведка США опубликует «несекретные» отчеты об НЛО, пишет «РИА Новости».

Ранее ВМС США подтвердили, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были действительно сняты американскими пилотами и являются подлинными.