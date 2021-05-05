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Следствие
Минобороны США проверит Пентагон на работу с НЛО
5 мая, 2021 10:56
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Pixabay
Пентагон проверят на предмет работы с сообщениями о неопознанных летающих объектах (НЛО).
Надзорный орган министерство обороны США изучит, как ведомство обрабатывало эту информацию.
В прошлом году Минобороны США приняло решение о создании рабочей группы по исследованию НЛО. Сейчас начнется проверка, которая затронет сразу несколько структур Пентагона.
Ожидается, что уже в июне Национальная разведка США опубликует «несекретные» отчеты об НЛО, пишет «РИА Новости».
Ранее ВМС США подтвердили, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были действительно сняты американскими пилотами и являются подлинными.
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