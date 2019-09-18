ВМС США подтвердили: видео с НЛО подлинное

Военно-морские силы США подтвердили, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были действительно сняты американскими пилотами и являются подлинными.

Видеоролики были сняты в 2004 и 2015 годах и их публикация не предполагалась. Все же утечки избежать не удалось и они просочились в сеть.

На кадрах можно увидеть как два объекта осуществляют сложные маневры, на которые не способна ни одна существующая современная техника.



При этом американские военные не стали подтверждать или опровергать, что объекты могли иметь внеземное происхождение, пишет «РИА Новости».

Кстати, больше половины граждан США верит в существование НЛО, об этом свидетельствуют последние опросы.



В России самым часто посещаемым инопланетянами местом Подмосковья стал Солнечногорский район, признались уфологи, изучающие аномальные явления в московской области.

Более того, необъяснимая космическая активность заинтересовала также специалистов из США, которые также были удивлены происходящим в Солнечногорске.