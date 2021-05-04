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Пентагон опять разглядел много российских войск у границ с Украиной

Дмитрий Байков
4 мая, 2021 08:10
1 мин
Дмитрий Байков
4 мая, 2021 08:10
1 мин
Pixabay
Pixabay

Пентагон в очередной раз заявил о наличии российских войск у границ Украины, даже после отвода сил. Об этом сообщил представитель министерства обороны США Джон Кирби.

По словам Кирби у границы с Украиной остается еще много войск, отметив, что ему не ясно их назначение, пишет «РИА Новости».

Украина рискует перестать быть интересной Европе и скоро превратится из важного посредника между Россией и ЕС в «аграрную провинцию». Об этом ранее заявил глава украинской Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.

«Северный поток-2» вместе с «Турецким потоком» несут негативные экономические последствия для Украины. Страна лишиться транзита газа из-за того, что Россия строит новые газопроводы. «Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», - посетовал Непран.

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