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Михаилу Саакашвили предъявят новое обвинение
2 октября, 2021 19:38
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Jaap ArriensZUMAPRESS.com/Global Look press
В ближайшее время бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено новое обвинение. Об этом сообщила грузинская телекомпания «Имеди».
Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября и находится в пенитенциарном учреждении вблизи Тбилиси.
Сообщается, что в ближайшие часы бывшему президенту Грузии будет предъявлено новое обвинение о незаконном пересечении грузинской границы
В Тбилиси, в месте, где был задержан Саакашвили, до сих пор продолжаются следственные мероприятия, пишет «РИА Новости».
Саакашвили уже был заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По совокупности двух дел он приговорен к 9 годам лишения свободы.
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