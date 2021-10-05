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Следствие
Корреспондента «Комсомольской правды» Геннадия Можейко арестовали
5 октября, 2021 09:37
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Фото: Геннадий Можейко во «ВКонтакте»
Корреспондента «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадия Можейко арестовали. Ему ещё не предъявили обвинение.
«Судя по тому, что он не вышел из ИВС, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует адвоката журналиста Sputnik Беларусь.
К слову, с момента задержания сотрудника СМИ прошло уже свыше трёх суток.
Ранее в Кремле пояснили, что Россия не станет вмешиваться в конфликт и пытаться защитить журналиста «Комсомолки», написавшего текст об убийстве сотрудника КГБ.
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