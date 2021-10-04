Написавшего текст об убийстве сотрудника КГБ журналиста «КП» нашли в изоляторе в Беларуси
Задержанный в столице РФ корреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси« Геннадий Можейко найден в СИЗО Окрестино в Минске. Об этом рассказала его мать Ирина.
Напомним, Геннадий написал статью о застрелившем сотрудника белорусского КГБ айтишнике Андрее Зельцере. Журналист взял интервью у одноклассницы «стрелка», которая охарактеризовала его положительно. На следующий же день »КП« в Беларуси заблокировали.
В последний раз Ирина разговаривала с сыном 30 сентября. Тогда он еще находился в гостинице в Москве. Однако уже в ночь на 2 октября ей сообщили, что Геннадий в изоляторе в Минске.
Кроме того, в квартире, где проживает корреспондент, а также в доме её матери сотрудники КГБ провели обыск. В постановлении были прописаны две статьи: »Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни« и »Оскорбление представителя власти«. Силовики изъяли флэшки, наклейки и значки 2001 года, передает »КП«.
Ранее стало известно о задержании 50 человек в Беларуси за негативные комментарии о смерти сотрудника КГБ.