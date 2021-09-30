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Происшествия
Около 50 человек задержали за комментарии в соцсетях в связи со стрельбой в сотрудника КГБ
30 сентября, 2021 16:32
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Jaap Arriens/Global Look Press
В Беларуси сотрудники КГБ задержали около 50 человек. Задержания связывают с комментированием в соцсетях постов про гибель сотрудника спецподразделения.
Об этом сообщили правозащитники. Им известны имена 26 человек: среди них жители Минска, Гомеля, Витебска и других городов.
Все проходят по двум уголовным статьям: об оскорблении представителя власти и разжигании социальной вражды.
Ранее стала известна реакция президента Беларуси Александра Лукашенко на трагедию с сотрудником КГБ из сверхсекретного подразделения.
Напомним, сотрудник КГБ погиб в перестрелке при проверке адреса. Силовики взломали дверь, но находящийся в квартире мужчина открыл огонь.
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