Кремль не будет защищать интересы задержанного в Москве журналиста «Комсомолки»
В Кремле сомневаются, что корреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан именно в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, подлинных сведений по поводу похищения сотрудника СМИ нет. К тому же, поскольку он является гражданином Беларуси, Россия не может вмешиваться в происходящее, наводить какие-то справки через диппредставительсво, и уж тем более заниматься защитой его интересов.
При этом в Кремле недовольны блокировкой сайта «КП» в республике. Об этом российская сторона доложит белорусским коллегам максимально доходчиво. Песков выразил надежду, что ограничение на издание все-таки будет в скором времени снято, передает URA.RU.
Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что в дайджестах, которые готовятся для президента РФ, есть информация о задержании журналиста.
Напомним, ранее стало известно, что Можейко находится в следственном изоляторе за текст.