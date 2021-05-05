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Дело о взрывах на оружейных складах в Чехии может быть остановлено
5 мая, 2021 07:27
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Metroplitan PoliceGlobal Look Press
Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что дело о взрывах на оружейных складах во Врбетице может быть остановлено. Прага обвинила в причастности к взрывам предполагаемых сотрудников ГРУ Петрова и Боширова.
Приостановка дела произойдет в случае, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.
По словам Земана, у следствия существует только одна версия, но возможно, что уголовное производство завершится и дело отложат. «Такова законная процедура», - отметил он.
Генпрокурор считает, что чехи могут гордиться тем, как Прага решила ситуацию с инцидентом о взрывах на складах с боеприпасами, пишет «РИА Новости».
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