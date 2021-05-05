Дело о взрывах на оружейных складах в Чехии может быть остановлено

Следствие

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что дело о взрывах на оружейных складах во Врбетице может быть остановлено. Прага обвинила в причастности к взрывам предполагаемых сотрудников ГРУ Петрова и Боширова.

Приостановка дела произойдет в случае, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.

По словам Земана, у следствия существует только одна версия, но возможно, что уголовное производство завершится и дело отложат. «Такова законная процедура», - отметил он.

Генпрокурор считает, что чехи могут гордиться тем, как Прага решила ситуацию с инцидентом о взрывах на складах с боеприпасами, пишет «РИА Новости».

«Маразм»: Чехия не разобралась со взрывами на складах за 7 лет и опозорилась.