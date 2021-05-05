Следствие
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Следствие
Русская планета
Следствие

Дело о взрывах на оружейных складах в Чехии может быть остановлено

Дмитрий Байков
5 мая, 2021 07:27
1 мин
Дмитрий Байков
5 мая, 2021 07:27
1 мин
Metroplitan PoliceGlobal Look Press
Metroplitan PoliceGlobal Look Press

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что дело о взрывах на оружейных складах во Врбетице может быть остановлено. Прага обвинила в причастности к взрывам предполагаемых сотрудников ГРУ Петрова и Боширова.

Приостановка дела произойдет в случае, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.

По словам Земана, у следствия существует только одна версия, но возможно, что уголовное производство завершится и дело отложат. «Такова законная процедура», - отметил он.

Генпрокурор считает, что чехи могут гордиться тем, как Прага решила ситуацию с инцидентом о взрывах на складах с боеприпасами, пишет «РИА Новости».

«Маразм»: Чехия не разобралась со взрывами на складах за 7 лет и опозорилась.

Ранее по теме:  Чехия «включила заднюю» в деле с «Росатомом»
Поделиться
ТЕГИ
Генпрокуратура
Чехия
Политика
Россия
Взрывы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!