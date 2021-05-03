Чехия «включила заднюю» в деле с «Росатомом»

Политика

Глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии (ГУЯР) Дана Драбова оценила возможность участия российской госкорпорации «Росатом» в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».

По ее словам, возможность для «Росатома» не закрыта, но лишь «полуприкрыта», пишет «РИА Новости».

Заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС в Чехии подали «Росатом», а также американская, китайская, французская и южнокорейская компании. Стоимость проекта составляет около 6 млрд евро.

Ранее власти Чехии заявили о намерении вычеркнуть российскую госкорпорацию «Росатом» из списка кандидатов в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».

По его словам, «Росатом» в течение нескольких дней будет исключен из списка компаний-кандидатов, выбранных для участия в тендере. Также российская корпорация не сможет участвовать в тендере и в качестве субподрядчика.

Стоит отметить, что из конкурса уже выбили китайскую компанию. Основным бенефициаром такой политики стала американо-канадская фирма.