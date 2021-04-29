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Болгария попросила Россию помочь расследовать взрывы на болгарских складах оружия

Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 14:57
1 мин
Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 14:57
1 мин
Pixabay
Pixabay

МИД Болгарии обратился к российским правоохранительным органам с просьбой оказать помощь в расследовании взрывов на оружейных складах страны.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что 6 россиян подозреваются в причастности ко взрывам на болгарских складах с оружием в течение последних 10 лет, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Доказательством является то, что россияне якобы находились на территории Болгарии в дни, когда произошли взрывы.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обвинения Болгарии в причастности россиян к взрывам на военных складах.

«Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет», - пошутил Лавров. Напомним, убийство 28 июня 1914 года австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом для начала Первой мировой войны.

Ранее по теме:  Болгария нарвется: болгарского посла вызвали в МИД России и предупредили о возможном ответе
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