Болгарские братушки решили перещеголять чехов по обвинениям России

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения Болгарии в причастности россиян к взрывам на военных складах.

Лавров отметил, что Болгария, видимо, решила перещеголять Чехию по абсурдности бездоказательных обвинений.

Прокуратура Болгарии заявила, что 6 россиян подозреваются в причастности ко взрывам на болгарских складах с оружием в течение последних 10 лет.

Доказательством является то, что россияне якобы находились на территории Болгарии в дни, когда произошли взрывы.

«Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет», - пошутил Лавров. Напомним, убийство 28 июня 1914 года австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом для начала Первой мировой войны, пишет «ПолитЭксперт».

Россия жестко ответила сразу трем прибалтийским республикам.