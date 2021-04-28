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Политика

Россия жестко ответила сразу трем прибалтийским республикам

Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 12:47
1 мин
Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 12:47
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Russian Look
Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Россия высылает двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному дипломату диппредставительств Латвии и Эстонии. Они должны покинуть территорию РФ в семидневный срок.

МИД России заявил решительный протест послам трех прибалтийских республик в связи с провокационными ничем не обоснованными высылками российских дипломатов. Москва идет на ответный шаг, основываясь на принципе взаимности, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Латвия, Литва и Эстония проводят враждебную политику в отношении России. Прикрывая такой недружественный курс псевдосолидарностью с действиями Чехии, и бездоказательными обвинениями.

Послы трех прибалтийских республик прибыли в МИД России на разговор.

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