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Политика

Послы трех прибалтийских республик прибыли в МИД России на разговор

Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 11:30
1 мин
Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 11:30
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Aleksander Polyakov/Global Look Press

Послы трех прибалтийских республик прибыли в МИД России после высылки российских дипломатов.

Послы Латвии, Литвы и Эстонии прибыли в МИД России. Об их вызове накануне сообщали в российском внешнеполитическом ведомстве, пишет ТАСС.

Дипломатический скандал начался после того, как Прага решила выслать 18 российских дипломатов. Чехия бездоказательно обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году. Москва назвала обвинения возмутительными и голословными и ответила зеркально.

Прибалтийские республики решили поддержать Чехию: Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов.

«Маразм»: Чехия не разобралась со взрывами на складах за 7 лет и опозорилась.

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