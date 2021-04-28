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Политика
Послы трех прибалтийских республик прибыли в МИД России на разговор
28 апреля, 2021 11:30
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Послы трех прибалтийских республик прибыли в МИД России после высылки российских дипломатов.
Послы Латвии, Литвы и Эстонии прибыли в МИД России. Об их вызове накануне сообщали в российском внешнеполитическом ведомстве, пишет ТАСС.
Дипломатический скандал начался после того, как Прага решила выслать 18 российских дипломатов. Чехия бездоказательно обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году. Москва назвала обвинения возмутительными и голословными и ответила зеркально.
Прибалтийские республики решили поддержать Чехию: Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов.
«Маразм»: Чехия не разобралась со взрывами на складах за 7 лет и опозорилась.
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