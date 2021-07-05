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Александр Лукашенко потребовал от России выдать заслуженную артистку Беларуси
5 июля, 2021 12:50
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фото: Kremlin.ru
Генпрокуратура Беларуси направила в Россию требование о выдаче белорусской певицы Анжелики Агурбаш.
Генпрокуратура Беларуси завела на Агурбаш уголовные дела за разжигание вражды и розни, а также за оскорбление президента республики Александра Лукашенко.
Пребывающая на территории России заслуженная артистка Беларуси неоднократно критиковала действия Лукашенко и публиковала в соцсетях обвинения в совершении белорусским лидером особо тяжких преступлений.
Отказываться от своих слов артистка не стала и призвала земляков сплотиться в борьбе с Лукашенко. Однако теперь Агурбаш может оказаться за решеткой, сообщает телеграм-канал Tut.by.
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