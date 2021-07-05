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Политика
Офис Светланы Тихановской получил дипстатус в одной из стран Евросоюза
5 июля, 2021 12:24
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Tsikhanouskaya.org
Офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Об этом лидер белорусской оппозиции сообщила в своем Telegram-канале.
По словам Тихановской, «белорусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС». Она отметила, что это первая страна Евросоюза, которая сделала такой шаг. Она заверила, что сейчас ведется работа над открытием представительств в других странах.
Тихановская поблагодарила Литву за такую поддержку. «Беларусь – это не Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально», - добавила лидер оппозиции.
Светлана Тихановская ждет выборы президента Беларуси в ближайшее время.
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