Циркулирующие в России штаммы COVID-19 приобрели опасные для детей свойства

Наука и медицина

У штаммов коронавируса, которые известны как «британский» и «южноафриканский», обнаружилось новое ранее нехарактерное свойство. Они начали распространяться среди подростков и детей. Об этом эфире телеканала «Россия-24» заявил замглавы по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии при Роспотребнадзоре Александр Горелов.

Специалист отметил, что обнаруженную особенность необходимо учитывать взрослым, которые планируют поездки с детьми. В частности, речь идет о поездках в отпуск на моря или в теплые страны

«Здесь риск и польза несопоставимы», - приводит его слова телеканал «360».

Вместе с тем, ранее стало известно, что Россия вводит ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией. При этом, больше всего заразившихся россиян возвращается именно из Турции.