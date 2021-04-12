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Циркулирующие в России штаммы COVID-19 приобрели опасные для детей свойства

Антон Мельников
12 апреля, 2021 23:53
1 мин
Антон Мельников
12 апреля, 2021 23:53
1 мин
Pixabay
Pixabay

У штаммов коронавируса, которые известны как «британский» и «южноафриканский», обнаружилось новое ранее нехарактерное свойство. Они начали распространяться среди подростков и детей. Об этом эфире телеканала «Россия-24» заявил замглавы по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии при Роспотребнадзоре Александр Горелов.

Специалист отметил, что обнаруженную особенность необходимо учитывать взрослым, которые планируют поездки с детьми. В частности, речь идет о поездках в отпуск на моря или в теплые страны

«Здесь риск и польза несопоставимы», - приводит его слова телеканал «360».

Вместе с тем, ранее стало известно, что Россия вводит ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией. При этом, больше всего заразившихся россиян возвращается именно из Турции.

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ТЕГИ
Дети
Коронавирус
Штамм
Мутация
Британский штамм
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