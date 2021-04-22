Наука и медицина
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Наука и медицина
Русская планета
Наука и медицина

«Санитарный щит»: в России научились «моментально» разрабатывать вакцины от смертельных вирусов

Артем Денисов
22 апреля, 2021 02:04
2 мин
Артем Денисов
22 апреля, 2021 02:04
2 мин
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Стратегия в сфере здравоохранения, о которой в своем послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин, уже готова.

Так, в случае появления будущих инфекций, подобных коронавирусу, Россия должна быть готова создать новую вакцину за четыре месяца. Стратегия носит название «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья». Она предполагает, что для наблюдения и оперативного выявления новых эпидемиологических угроз российским экспертам будут помогать новые технологии в сочетании с искусственным интеллектом. При этом массовое тестирование и вакцинация в случае возникновения новых вирусов будут происходить в ускоренном режиме.

Запуск систем тестирования в промышленное производство, согласно планам Роспотребнадзора, должен происходить в течение недели с момента производства, о чем в послании говорил Путин. Все эти задачи, согласно поручениям главы государства, должны быть выполнены к 2030 году, сообщают «Открытые медиа».

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» создан на основе вектора аденовируса. В вакцине на месте кода аденовируса, который вызывает инфекцию, вставлен материал с кодом белка от шипа коронавируса. Он помогает организму вырабатывать антитела. Препарат требует хранения при температуре минус 18 градусов и выпускается в двух формах - замороженной и высушенной, вторая упрощает логистику.

Ранее по теме:  Российская вакцина спасли жизни 10 млн человек по всему миру
Ранее по теме:  Россиян ждут новые COVID-ограничения
Поделиться
ТЕГИ
Путин
Вакцина
Здравоохранение
Заболевания
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!