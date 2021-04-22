«Санитарный щит»: в России научились «моментально» разрабатывать вакцины от смертельных вирусов

Наука и медицина

Стратегия в сфере здравоохранения, о которой в своем послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин, уже готова.

Так, в случае появления будущих инфекций, подобных коронавирусу, Россия должна быть готова создать новую вакцину за четыре месяца. Стратегия носит название «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья». Она предполагает, что для наблюдения и оперативного выявления новых эпидемиологических угроз российским экспертам будут помогать новые технологии в сочетании с искусственным интеллектом. При этом массовое тестирование и вакцинация в случае возникновения новых вирусов будут происходить в ускоренном режиме.

Запуск систем тестирования в промышленное производство, согласно планам Роспотребнадзора, должен происходить в течение недели с момента производства, о чем в послании говорил Путин. Все эти задачи, согласно поручениям главы государства, должны быть выполнены к 2030 году, сообщают «Открытые медиа».

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» создан на основе вектора аденовируса. В вакцине на месте кода аденовируса, который вызывает инфекцию, вставлен материал с кодом белка от шипа коронавируса. Он помогает организму вырабатывать антитела. Препарат требует хранения при температуре минус 18 градусов и выпускается в двух формах - замороженной и высушенной, вторая упрощает логистику.