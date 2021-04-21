Россиян ждут новые COVID-ограничения

Политика

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый считает, что ввод ограничений из-за пандемии коронавируса должен проводиться на федеральном уровне, так как власти регионов заинтересованы в облегчении эпидемиологических ограничений, чтобы улучшить экономическую ситуацию.

По словам сенатора, этот вопрос будет обсуждаться в течение весенней сессии. Как считает член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов, задачами по COVID-ограничениям должны заниматься Роспотребнадзор и региональные власти, которые «должны решать, нужно ли вводить или снимать ограничения, по согласованию с местными администрациями».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что централизованная антиковидная политика может замедлить процесс принятия решений, пишут «Известия».

Тем временем, московская мэрия отложила до середины мая принятие решения о снятии запрета на массовые мероприятия в городе на фоне эпидемии коронавируса.

Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. Власти будут смотреть на динамику заболеваемости и на заполненность больничных коек.