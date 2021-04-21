Решено отложить снятие запрета на массовые мероприятия в Москве

Политика

Московская мэрия отложила до середины мая принятие решения о снятии запрета на массовые мероприятия в городе на фоне эпидемии коронавируса.

Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. Власти будут смотреть на динамику заболеваемости и на заполненность больничных коек. Не исключено, что ситуация ухудшится из-за предстоящих майских праздников.

Также не исключена отмена фестивалей, которые организует мэрия Москвы. Речь идёт в том числе о ежегодном празднике сладостей «Цветочный джем», сообщает РБК.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве обязательное ношение медицинских масок на транспорте, а также запрет на проведение массовых мероприятий, могут сохраниться дольше, чем ряд других ограничений, которые действуют из-за пандемии коронавируса.