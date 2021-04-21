Российская вакцина спасли жизни 10 млн человек по всему миру

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По всему миру вакциной от COVID-19 «Спутник V» российского производства привились 10-11 млн человек.

Как заявил глава разработавшего препарат Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, препарат защищает от известных разновидностей вируса — британского, южноафриканского, бразильского. В настоящее время центр им. Гамалеи разрабатывает технологии для быстрой адаптации вакцин к новым штаммам в случае необходимости. Сегодня технологии находятся «на стадии выхода», сообщает ТАСС.

«Спутник V» создан на основе вектора аденовируса. В вакцине на месте кода аденовируса, который вызывает инфекцию, вставлен материал с кодом белка от шипа коронавируса. Он помогает организму вырабатывать антитела. Препарат требует хранения при температуре минус 18 градусов и выпускается в двух формах - замороженной и высушенной, вторая упрощает логистику.