Производство вызывающей тромбы вакцины наладят в России через месяц

Наука и медицина

Первая партия препарата от коронавируса AstraZeneca будет выпущена в гражданский оборот на экспорт в течение июня.

Вакцину будут производить на мощностях «Р-Фарм». Как заявил гендиректор компании Василий Игнатьев, предполагается производить несколько сотен тысяч доз в месяц. По его словам, наибольший интерес к препарату проявляют страны Персидского залива. «Р-Фарм» будет заниматься экспортом препарата совместно с РФПИ.

Уточняется, что AstraZeneca предназначена исключительно для экспорта. Она не будет выпускаться в гражданский оборот на территории России, сообщает РБК.

Как сообщалось, число пациентов в Великобритании, у которых образовались тромбы после получения вакцины компании AstraZeneca, достигло 168.

Ранее ученые выяснили, что риск возникновения тромбоза от применения вакцин, созданных американскими компаниями Pfizer и Moderna, сопоставим с риском от применения британской вакцины AstraZeneca.