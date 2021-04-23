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У 168 привитых вакциной AstraZeneca британцев образовались тромбы
23 апреля, 2021 01:31
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Guillermo Guterrez Carrascal/Keystone Press Agency
Число пациентов в Великобритании, у которых образовались тромбы после получения вакцины компании AstraZeneca, достигло 168.
Согласно последним данным, 32 британца скончались вследствие образования у них тромбов - это на 10 человек больше, чем сообщалось неделю назад, передает ТАСС.
Ранее ученые выяснили, что риск возникновения тромбоза от применения вакцин, созданных американскими компаниями Pfizer и Moderna, сопоставим с риском от применения британской вакцины AstraZeneca. При этом у тех, кто переболел коронавирусом без препаратов риск тромбообразования гораздо выше.
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