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У 168 привитых вакциной AstraZeneca британцев образовались тромбы

Артем Денисов
23 апреля, 2021 01:31
1 мин
Артем Денисов
23 апреля, 2021 01:31
1 мин
Guillermo Guterrez Carrascal/Keystone Press Agency
Guillermo Guterrez Carrascal/Keystone Press Agency

Число пациентов в Великобритании, у которых образовались тромбы после получения вакцины компании AstraZeneca, достигло 168.

Согласно последним данным, 32 британца скончались вследствие образования у них тромбов - это на 10 человек больше, чем сообщалось неделю назад, передает ТАСС.

Ранее ученые выяснили, что риск возникновения тромбоза от применения вакцин, созданных американскими компаниями Pfizer и Moderna, сопоставим с риском от применения британской вакцины AstraZeneca. При этом у тех, кто переболел коронавирусом без препаратов риск тромбообразования гораздо выше.

Ранее по теме:  Украинцы продолжают умирать от вакцины AstraZeneca
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