Еще две вакцины приравняли по уровню опасности тромбоза к AstraZeneca

Наука и медицина

Риск возникновения тромбоза от применения вакцин, созданных американскими компаниями Pfizer и Moderna, сопоставим с риском от применения британской вакцины AstraZeneca. При этом у тех, кто переболел коронавирусом без препаратов риск тромбообразования гораздо выше. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета.

Ученые проанализировали данные о 500 тысячах пациентов, которые перенесли COVID-19 без вакцин. Они установили, что вероятность возникновения церебрального тромбоза у пациентов - 39 случаев на миллион пациентов.

Другая анализируемая группа получала вакцину Pfizer или Moderna. Таких было 480 тысяч человек. В этой группе тромбоз в головном мозге встречался с вероятность в 4 случая на миллион пациентов. При этом тромбоз у тех, кто был привит препаратом AstraZeneca проявляется с вероятностью 5 случаев на миллион.

Таким образом, риск возникновения тромбоза от COVID-19 без применения вакцин в 10 раз выше, чем при использовании препаратов Pfizer или Moderna, и в 8 раз выше, чем при вакцинации препаратом AstraZeneca.

Вместе с тем, авторы исследования подчеркивают, что интерпретировать полученные статистические результаты нужно осторожно. По их словам, данные по использованию вакцин и их побочных эффектах все еще накапливаются, передаёт РИА «Новости».